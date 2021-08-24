Талибы назвали крайний срок эвакуации из Кабула. Боевики запретили афганцам посещать аэропорт

Муджахид сказал, что талибы предоставили "достаточно времени" для вывоза иностранных граждан. При этом боевики не поддерживают разрешение на выезд афганцев, отметил он.

В то же время он добавил, что "Талибан" больше не разрешает афганским гражданам посещать аэропорт Кабула из-за того, что там "царит хаос". На пресс-конференции он сказал, что собравшимся в аэропорту людям следует разойтись по домам, им гарантируют безопасность.

Спикер талибов попросил США не подталкивать местных жителей Афганистане к отъезду, поскольку боевикам нужны их таланты.