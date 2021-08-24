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Талибы назвали крайний срок эвакуации из Кабула. Боевики запретили афганцам посещать аэропорт

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Спикер "Талибана" призвал граждан Афганистана вернуться домой
Спикер "Талибана" призвал граждан Афганистана вернуться домой
Фото: ЕРА

Боевики движения "Талибан" хотят, чтобы все иностранные граждане были эвакуированы к 31 августа. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, отвечая на вопросы ВВС.

Муджахид сказал, что талибы предоставили "достаточно времени" для вывоза иностранных граждан. При этом боевики не поддерживают разрешение на выезд афганцев, отметил он.

В то же время он добавил, что "Талибан" больше не разрешает афганским гражданам посещать аэропорт Кабула из-за того, что там "царит хаос". На пресс-конференции он сказал, что собравшимся в аэропорту людям следует разойтись по домам, им гарантируют безопасность.

Спикер талибов попросил США не подталкивать местных жителей Афганистане к отъезду, поскольку боевикам нужны их таланты.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.

Теги: США, Афганистан, аэропорт, боевики, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
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