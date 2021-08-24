Талибы назвали крайний срок эвакуации из Кабула. Боевики запретили афганцам посещать аэропорт

Муджахид сказал, что талибы предоставили "достаточно времени" для вывоза иностранных граждан. При этом боевики не поддерживают разрешение на выезд афганцев, отметил он.
В то же время он добавил, что "Талибан" больше не разрешает афганским гражданам посещать аэропорт Кабула из-за того, что там "царит хаос". На пресс-конференции он сказал, что собравшимся в аэропорту людям следует разойтись по домам, им гарантируют безопасность.
Спикер талибов попросил США не подталкивать местных жителей Афганистане к отъезду, поскольку боевикам нужны их таланты.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.
По данным НАТО, во время эвакуации из Афганистана в кабульском аэропорту и его окрестностях за последнюю неделю погибло по меньшей мере 20 человек.