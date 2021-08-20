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Из Кабула эвакуировалось более 18 тыс. человек после захвата страны талибами – НАТО

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После захвата Афганистана талибами жители страны массово уезжают
После захвата Афганистана талибами жители страны массово уезжают
Фото: EPA

С 15 августа, когда движение "Талибан" захватило власть в Афганистане, из Кабула эвакуировались 18 тыс. человек. Об этом со ссылкой на официального представителя НАТО пишет агентство Reuters.

Приход талибов спровоцировал массовую эвакуацию из аэропорта Кабула. Беженцы, которым не хватало мест в салонах самолетов, пытались улететь, цепляясь за корпус самолета снаружи.

Как отмечает агентство, 20 августа тысячи людей продолжают прибывать в аэропорт Кабула, несмотря на то, что талибы призывали людей без проездных документов возвращаться домой.

Известно о гибели как минимум 12 человек в аэропорту афганской столицы.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Теги: НАТО, Афганистан, эвакуация, Талибан, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
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