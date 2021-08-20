Из Кабула эвакуировалось более 18 тыс. человек после захвата страны талибами – НАТО

Приход талибов спровоцировал массовую эвакуацию из аэропорта Кабула. Беженцы, которым не хватало мест в салонах самолетов, пытались улететь, цепляясь за корпус самолета снаружи.

Как отмечает агентство, 20 августа тысячи людей продолжают прибывать в аэропорт Кабула, несмотря на то, что талибы призывали людей без проездных документов возвращаться домой.

Известно о гибели как минимум 12 человек в аэропорту афганской столицы.