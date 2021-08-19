В Афганистане "Талибан" захватил сотни единиц боевой техники, предоставленной США афганской армии – Reuters

Оружие и военную технику талибы получили вследствие отступления правительственных войск Афганистана.

Американские чиновники опасаются, что захваченное оружие "Талибан" может применить против мирных жителей, его могут захватить террористы (например, "Исламского государства") и даже потенциально может быть передано таким противникам Соединенных Штатов, как Россия и Китай.

Один из собеседников рассказал Reuters, что талибы, по данным разведки, взяли под контроль более 2 тыс. бронетранспортеров (включительно с американскими Humvee) и до 40 единиц авиационной техники, в том числе многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawks и боевые дроны ScanEagle.

Не попали к талибам, в частности, самолеты афганской армии, которые находились в США на обслуживании (там они и останутся), а также 40–50 единиц авиатехники, пилоты которой пересекли границу с Узбекистаном в поисках убежища.

Источник агентства не исключил, что армия США может нанести авиаудары по наиболее крупной боевой технике, доставшейся талибам (например, вертолетам), однако это может повлиять на эвакуацию людей из Афганистана американскими военными.