Армия Афганистана была в шесть раз меньше, чем говорилось официально – СМИ

Именно на подготовку и оснащение 300 тыс. афганских военных были потрачены в свое время "миллиарды долларов", отмечает ВВС, однако два осведомленных источника журналистов рассказали, что на самом деле численность афганской армии составляла около 50 тыс. человек.

Реальная численность армии Афганистана, таким образом, примерно вдвое меньше численности войск "Талибана", против которого афганским военным приходилось воевать.

Представитель Белого дома отказался отвечать на вопрос ВВС, передавали ли президенту США Джо Байдену разведывательные данные о реальной ситуации в армии Афганистана.

По официальным данным, с 2001 года по 2019-й США потратили на военные операции и проекты в Афганистане около $822 млрд, подчеркивает ВВС.