В Афганистан вернулся один из основателей "Талибана" Барадар – СМИ

По данным агентства, Барадар прилетел 17 августа в афганский город Кандагар, где и зародилось движение "Талибан".
В Афганистан 53-летний Барадар вернулся после 20 лет изгнания и был встречен поклонниками, в колонне с которыми уехал из аэропорта.
Ожидается, что мулла будет играть ключевую роль в переговорах между "Талибаном" и правительством Афганистана. От Барадара, в частности, зависит, как талибы собираются управлять страной – с исламскими ограничениями или более умеренно, считает Associated Press.
Al Jazeera утверждает, что в Афганистан Барадар прибыл из Катара, где в течение нескольких месяцев вел переговоры с представителями США.
После терактов 11 сентября 2001 года и начала операции США против террористов в Афганистане Барадар и ряд руководителей "Талибана" сбежали в Пакистан. В 2010 году Барадар был арестован спецслужбами США и Пакистана в пакистанском городе Карачи.
После 2018 года Барадар был освобожден властями Пакистана по просьбе администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа, Барадар представлял "Талибан" на переговорах с Соединенными Штатами, которые завершились мирным соглашением в феврале 2020 года.
В 2021 году на фоне вывода из Афганистана американских войск, который начался в апреле, талибы начали захват территорий страны. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (в частности, США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
По данным СМИ, на 18 августа из Кабула военная авиация эвакуировала более 5 тыс. человек, около 2,2 тыс. из которых – дипломаты и другие иностранцы.