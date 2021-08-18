В Афганистан вернулся один из основателей "Талибана" Барадар – СМИ

По данным агентства, Барадар прилетел 17 августа в афганский город Кандагар, где и зародилось движение "Талибан".

В Афганистан 53-летний Барадар вернулся после 20 лет изгнания и был встречен поклонниками, в колонне с которыми уехал из аэропорта.

Ожидается, что мулла будет играть ключевую роль в переговорах между "Талибаном" и правительством Афганистана. От Барадара, в частности, зависит, как талибы собираются управлять страной – с исламскими ограничениями или более умеренно, считает Associated Press.

Al Jazeera утверждает, что в Афганистан Барадар прибыл из Катара, где в течение нескольких месяцев вел переговоры с представителями США.