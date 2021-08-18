Кулеба: Среди простых афганцев "Талибан" пользуется популярностью. Толпы пытающихся вырваться – это одномоментная волна

Кулеба: Те толпы людей, пытающихся вырваться из Афганистана, которые мы видим, – это одномоментная волна. Это люди, которые сотрудничали с бывшим правительством и боятся мести Фото: ЕРА

Об этом он рассказал 18 августа в эфире канала "1+1".

Министра попросили оценить, сколько беженцев из Афганистана может приехать в Украину. Ведущий сказал, что есть опасения относительно того, что Украина якобы может стать "форпостом" в этом случае, он спросил, правда ли это.

"Правда в том, что... давайте оставим это на усмотрение афганского народа, я не хочу это оценивать, но среди простых афганцев "Талибан" пользуется популярностью. Те толпы людей, пытающихся вырваться из Афганистана, которые мы видим, – это одномоментная волна. Это люди, которые или сотрудничали с бывшим правительством (или с американцами, международными партнерами) и боятся мести, или занимали активную политическую позицию, были активистами, журналистами, занимали активную общественную позицию и тоже боятся мести. Это люди, которые бегут от режима. Не от бедности, а от режима. Они уедут оттуда, рано или поздно", – сказал он.

Кулеба, отвечая на вопросы ведущего, спрогнозировал, что число беженцев из Афганистана, которые приедут в Украину, составит "несколько тысяч, но не десятки тысяч".

Министр отметил, что движение, захватившее власть, отличается от того, каким оно было в 90-х годах.

"Это уже другой "Талибан". Это "Талибан", который заботится о своем реноме, о том, чтобы правильно выглядеть политически. Главное: если раньше это было максимально радикальное движение, то сейчас они пытаются вести себя более сбалансировано и цивилизованно", – пояснил глава МИД Украины.