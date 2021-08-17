Украина отправит в Афганистан самолет для эвакуации людей – Данилов

По его словам, Украина "будет забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов".
Данилов добавил, что ситуация с эвакуацией граждан Украины из Афганистана находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что для власти такая ситуация была "абсолютно прогнозируемой".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.
СМИ сообщали, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов, пытаются покинуть страну. 17 августа в МИД ФРГ заявили, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется.