Украина отправит в Афганистан самолет для эвакуации людей – Данилов

Данилов: Ситуация с эвакуацией украинцев находится на контроле у Зеленского Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

По его словам, Украина "будет забирать всех своих граждан, сколько бы не нужно было рейсов".

Данилов добавил, что ситуация с эвакуацией граждан Украины из Афганистана находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что для власти такая ситуация была "абсолютно прогнозируемой".