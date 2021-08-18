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Президент Чехии назвал ситуацию в Афганистане "провалом США и НАТО"

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Земан (на фото) назвал вывод войск США из Афганистана актом трусости
Земан (на фото) назвал вывод войск США из Афганистана актом трусости
Фото: ЕРА

Президент Чехии Милош Земан считает, что ситуация в Афганистане является "провалом НАТО и США". Об этом он сказал в интервью чешскому изданию ParlamentníListy.cz, которое опубликовано 17 августа.

Легитимность существования НАТО сейчас вызывает сомнения, неудача Альянса приведет к переоценке оборонных расходов Чехии и усилению акцента на национальную оборону, пояснил Земан.

Теперь недоверие к Альянсу будет расти, а "Талибан" создаст террористический центр в Афганистане, что приведет к возобновлению терактов практически по всему миру, отметил он.

Президент Чехии назвал вывод американских войск из Афганистана актом трусости, который не даст никакого положительного эффекта.

Упор на развитие национальной армии был бы разумным следствием неудачи НАТО в Афганистане, заключил Земан.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.

К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновилсяхотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

Теги: США, теракт, НАТО, Чехия, Афганистан, Милош Земан, террористы, Талибан, талибы, расходы, наступление талибов в Афганистане 2021
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