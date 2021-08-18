Президент Чехии назвал ситуацию в Афганистане "провалом США и НАТО"

Легитимность существования НАТО сейчас вызывает сомнения, неудача Альянса приведет к переоценке оборонных расходов Чехии и усилению акцента на национальную оборону, пояснил Земан.

Теперь недоверие к Альянсу будет расти, а "Талибан" создаст террористический центр в Афганистане, что приведет к возобновлению терактов практически по всему миру, отметил он.

Президент Чехии назвал вывод американских войск из Афганистана актом трусости, который не даст никакого положительного эффекта.

Упор на развитие национальной армии был бы разумным следствием неудачи НАТО в Афганистане, заключил Земан.