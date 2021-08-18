Вылетевший из Украины самолет ждет в Омане разрешения на эвакуацию граждан из Афганистана – Генштаб ВСУ

На данный момент военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, который вылетел из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул, ждет разрешения на эвакуацию граждан из Афганистана.
"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана", – пояснили в Генштабе.
Самолет Минобороны Украины будет оставаться в Омане, пока не получит разрешения на эвакуацию граждан.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.
Сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, 16 августа рассказала, как американцы покинули военную базу, на которой остались 12 украинцев, а также грузины, румыны и болгары. Туда приходили талибы, они не вели себя жестко, но забрали все оружие.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов".
По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.