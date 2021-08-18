Вылетевший из Украины самолет ждет в Омане разрешения на эвакуацию граждан из Афганистана – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, в настоящее время нет безопасного коридора для доступа самолета в аэропорт Кабула Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На данный момент военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, который вылетел из военного сектора аэропорта Борисполь в Кабул, ждет разрешения на эвакуацию граждан из Афганистана.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана", – пояснили в Генштабе.

Самолет Минобороны Украины будет оставаться в Омане, пока не получит разрешения на эвакуацию граждан.