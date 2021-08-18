Совет Евросоюза назвал условия сотрудничества с будущими властями Афганистана

"ЕС призывает все стороны [конфликта] в Афганистане соблюдать взятые на себя обязательства и продолжать поиск всеобъемлющего и устойчивого политического решения. Защита всех прав человека, в частности прав женщин и девочек, должны быть неотъемлемой частью этих усилий", – сказано в тексте заявления.
Европейские чиновники призвали также немедленно прекратить любое насилие в Афганистане, восстановить безопасность и гражданский порядок.
"В связи с этим ЕС выражает глубокую озабоченность сообщениями о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях в различных районах Афганистана. Политическое урегулирование и решение конфликта должны быть достигнуты не силой, а конструктивными переговорами, основанными на принципах демократии, верховенства закона и конституционном правлении", – подчеркнул Евросовет.
Кроме того, для Евросоюза важно предотвратить региональную нестабильность, незаконный оборот наркотиков и неконтролируемую миграцию.
"Борьба с терроризмом и предотвращение использования территории Афганистана международными террористическими группами остается в центре коллективных усилий ЕС в этой стране", – отмечается в заявлении.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.
К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".