Совет Евросоюза назвал условия сотрудничества с будущими властями Афганистана

Талибы говорили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата" Фото: ЕРА

"ЕС призывает все стороны [конфликта] в Афганистане соблюдать взятые на себя обязательства и продолжать поиск всеобъемлющего и устойчивого политического решения. Защита всех прав человека, в частности прав женщин и девочек, должны быть неотъемлемой частью этих усилий", – сказано в тексте заявления.

Европейские чиновники призвали также немедленно прекратить любое насилие в Афганистане, восстановить безопасность и гражданский порядок.

"В связи с этим ЕС выражает глубокую озабоченность сообщениями о серьезных нарушениях прав человека и злоупотреблениях в различных районах Афганистана. Политическое урегулирование и решение конфликта должны быть достигнуты не силой, а конструктивными переговорами, основанными на принципах демократии, верховенства закона и конституционном правлении", – подчеркнул Евросовет.

Кроме того, для Евросоюза важно предотвратить региональную нестабильность, незаконный оборот наркотиков и неконтролируемую миграцию.

"Борьба с терроризмом и предотвращение использования территории Афганистана международными террористическими группами остается в центре коллективных усилий ЕС в этой стране", – отмечается в заявлении.