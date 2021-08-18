Рейтинг Байдена упал до семимесячного минимума после прихода талибов к власти в Афганистане

Национальный опрос общественного мнения, проведенный 16 августа, показал, что 46% взрослых американцев одобряют работу Байдена на посту. Это самый низкий показатель, зафиксированный в еженедельных опросах, которые начались в январе, когда Байден вступил в должность.

При этом в аналогичном опросе, проведенном 13 августа агентством Reuters и международной исследовательской компанией Ipsos, уровень поддержки Байдена был 53%.

Отдельный опрос Ipsos (.pdf), также проведенный 16 августа, показал, что менее чем половине американцев (44%) понравилось то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в этом году. Работу администраций Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа положительно оценили соответственно 47%, 51% и 51%.

75% американцев поддержали решение отправить дополнительные войска для обеспечения безопасности ключевых объектов в Афганистане до завершения вывода войск, 73% поддержали эвакуацию афганцев, которые помогали войскам США в стране.