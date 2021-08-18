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Рейтинг Байдена упал до семимесячного минимума после прихода талибов к власти в Афганистане

46% взрослых американцев одобряют работу Байдена на посту
46% взрослых американцев одобряют работу Байдена на посту
Фото: EPA

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал на семь процентных пунктов и достиг самого низкого уровня за последние семь месяцев после прихода талибов к власти в Афганистане. Об этом сообщает агентство Reuters.

Национальный опрос общественного мнения, проведенный 16 августа, показал, что 46% взрослых американцев одобряют работу Байдена на посту. Это самый низкий показатель, зафиксированный в еженедельных опросах, которые начались в январе, когда Байден вступил в должность.

При этом в аналогичном опросе, проведенном 13 августа агентством Reuters и международной исследовательской компанией Ipsos, уровень поддержки Байдена был 53%.

Отдельный опрос Ipsos (.pdf), также проведенный 16 августа, показал, что менее чем половине американцев (44%) понравилось то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в этом году. Работу администраций Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа положительно оценили соответственно 47%, 51% и 51%.

75% американцев поддержали решение отправить дополнительные войска для обеспечения безопасности ключевых объектов в Афганистане до завершения вывода войск, 73%  поддержали эвакуацию афганцев, которые помогали войскам США в стране.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.

К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США. 

16 августа Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. 18 августа он заявил, что США продолжат отстаивать основные права афганского народа, в частности женщин, которые после прихода талибов рискуют быть ограничены в своих правах.

Теги: США, Афганистан, Джо Байден, Талибан, талибы, наступление талибов в Афганистане 2021
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