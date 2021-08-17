Талибы допустили присутствие женщин в госструктурах Афганистана

Таким образом талибы пытаются изобразить себя более умеренными, чем во времена их правления в конце 1990-х годов, отметило агентство.

"Талибан" будет уважать права женщин, но в рамках исламского права, добавил представитель группировки Забихулла Муджахид.

Еще одним признаком усилий "Талибана" по созданию нового имиджа является то, что телеведущая частной телекомпании TOLOnews взяла интервью у представителя боевиков. Такое взаимодействие когда-то "было немыслимым", пишет Associated Press.

Руководитель отдела новостей TOLOnews Мирак Попал писал в Twitter 17 августа о том, как ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH — Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021