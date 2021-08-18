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Байден: Мы продолжим поддерживать афганский народ

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Байден сказал, что США будут поддерживать права афганского народа
Байден сказал, что США будут поддерживать права афганского народа
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Афганистана, где власть захватило движение "Талибан". Заявление Байдена опубликовали 18 августа в Twitter Госдепартамента США.

"Мы будем руководить нашей дипломатией, нашим международным влиянием и нашей гуманитарной помощью. Мы продолжим отстаивать основные права афганского народа – женщин и девочек – точно так же, как по всему миру", – уточнил глава Белого дома.

16 августа Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. 

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих. 

16 августа в Пентагоне заявили, что США планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

Теги: США, Афганистан, Джо Байден, помощь, Талибан, талибы, дипломаты, женщины, наступление талибов в Афганистане 2021
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