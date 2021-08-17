Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

По словам Байдена, "ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане".

Глава Белого дома отметил, что США дали афганской армии и силам безопасности все необходимое, но "не смогли обеспечить волей к победе", а бывшие лидеры Исламской республики "лгали, что готовы воевать". Было бы неправильно отправлять американских солдат в бой, "который не готовы вести сами афганцы", считает Байден.

"Политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало из страны. Вооруженные силы Афганистана развалились, порой они даже не пытались вступать в бой", – сказал американский президент.

Байден подчеркнул, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно "вкачивали ресурсы" в Афганистан, но США не останутся в этой стране для бесконечного участия в конфликте, который не отвечает их интересам.

По мнению главы Белого дома, цель США в Афганистане – "достать тех, кто устроил теракты 11 сентября", и убедиться, что "Аль-Каида" не сможет использовать Афганистан для будущих атак – достигнута. В то же время, отказ от вывода американских войск сейчас означал бы эскалацию конфликта, добавил Байден.

"Я глубоко опечален тем, что мы наблюдаем. Но я не сожалею о решении прекратить войну США в Афганистане и продолжить концентрироваться на борьбе с терроризмом как там, так и в других частях мира", – сказал глава Белого дома.

По его словам, "никогда нет хорошего времени для вывода войск". В то же время, Байден пообещал молниеносную реакцию США, если представители движения "Талибан" нападут на американцев.