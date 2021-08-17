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Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана

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Отказ от вывода американских войск означал бы эскалацию конфликта, отметил Байден
Отказ от вывода американских войск означал бы эскалацию конфликта, отметил Байден
Фото: EPA

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил во время брифинга 16 августа, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана, чтобы не "просить солдат бесконечно сражаться в гражданской войне другой страны". Брифинг Байдена транслировался на YouTube-канале Белого дома.

По словам Байдена, "ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане".

Глава Белого дома отметил, что США дали афганской армии и силам безопасности все необходимое, но "не смогли обеспечить волей к победе", а бывшие лидеры Исламской республики "лгали, что готовы воевать". Было бы неправильно отправлять американских солдат в бой, "который не готовы вести сами афганцы", считает Байден.

"Политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало из страны. Вооруженные силы Афганистана развалились, порой они даже не пытались вступать в бой", – сказал американский президент.

Байден подчеркнул, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Соединенные Штаты бесконечно "вкачивали ресурсы" в Афганистан, но США не останутся в этой стране для бесконечного участия в конфликте, который не отвечает их интересам.

По мнению главы Белого дома, цель США в Афганистане – "достать тех, кто устроил теракты 11 сентября", и убедиться, что "Аль-Каида" не сможет использовать Афганистан для будущих атак – достигнута. В то же время, отказ от вывода американских войск сейчас означал бы эскалацию конфликта, добавил Байден.

"Я глубоко опечален тем, что мы наблюдаем. Но я не сожалею о решении прекратить войну США в Афганистане и продолжить концентрироваться на борьбе с терроризмом как там, так и в других частях мира", – сказал глава Белого дома.

По его словам, "никогда нет хорошего времени для вывода войск". В то же время, Байден пообещал молниеносную реакцию США, если представители движения "Талибан" нападут на американцев.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников своих диппредставительств из Кабула США и Великобритания направили в Афганистан военнослужащих.   

Теги: Россия, США, Китай, Аль-Каида, Афганистан, армия, Джо Байден, Талибан, талибы, президент, безопасность, брифинг, войска, наступление талибов в Афганистане 2021
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