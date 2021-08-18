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Талибы в Афганистане убили женщину, которая отказалась готовить им еду – CNN

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В Афганистане опасаются, что талибы сильно ограничат права женщин в стране
В Афганистане опасаются, что талибы сильно ограничат права женщин в стране
Фото: EPA

Боевики движения "Талибан" в деревне на севере Афганистана убили женщину, которая отказалась готовить для них еду. Об этом сообщил 17 августа телеканал CNN.

Инцидент случился еще 12 июля, но известно о нем стало только сейчас. О случившимся журналистам рассказала дочь женщины. Телеканал называет ее Манижей, а ее мать – Наджией, но имена эти в целях безопасности вымышленные.

К Наджии боевики приходили уже три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их.

На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь.

Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

Как отмечает канал, с начала захвата талибами афганских провинций там начали ограничивать права женщин. В частности, им запрещают посещать медицинские учреждения без опекуна-мужчины.

Кроме того, из-за быстрого захвата "Талибаном" страны некоторые женщины остались без необходимой им паранджи или бурки, которые им теперь обязательно носить. Одна из женщин рассказала, что у ее семьи есть всего одна-две паранджи, которые нужно разделить между ней, ее сестрой и их матерью.

В CNN напомнили, что во время первого захвата талибами страны женщинам запретили посещать школы и работать. Сейчас представители "Талибана" обещают, что эти права останутся у женщин, однако местные жители не доверяют обещаниям боевиков.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Теги: Афганистан, убийство, Талибан, женщины, наступление талибов в Афганистане 2021
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