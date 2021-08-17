Столтенберг: Крах в Афганистане произошел со скоростью, которой мы не могли ожидать. Нам предстоит извлечь много уроков

Столтенберг: Несмотря на наши значительные инвестиции и жертвы в течение двух десятилетий, коллапс был быстрым и внезапным Фото: EPA

"Я глубоко опечален тем, что я вижу в Афганистане", – сказал Столтенберг.

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которой мы не могли ожидать... Мы видели риски, мы предвидели проблемы, но никто не ожидал такой скорости распада афганских сил безопасности, афганского правительства и структур афганского государства", – признал он.

Генсек Альянса возложил ответственность за это на политическое руководство страны, которое не смогло противостоять талибам и достичь мирного решения. "Этот провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня", – заявил Столтенберг.

Он признал также необходимость для Альянса "честной и ясной оценки участия НАТО в Афганистане".

"Несмотря на наши значительные инвестиции и жертвы в течение двух десятилетий, коллапс был быстрым и внезапным. Нам предстоит извлечь много уроков", – сказал он.

В то же время, считает Столтенберг, некоторые достижения присутствия НАТО в Афганистане будет трудно обратить вспять.

"Тот факт, что миллионы молодых девушек и юношей получили образование, – это непреходящее достижение. Тот факт, что у нас сейчас более независимые и более сильные политические голоса в Афганистане, – это достижения, которые нелегко обратить, и мы обязаны делать все возможное, чтобы поддержать афганцев в их попытках сохранить эти достижения", – заявил генсек НАТО.