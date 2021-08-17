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Столтенберг: Крах в Афганистане произошел со скоростью, которой мы не могли ожидать. Нам предстоит извлечь много уроков

Столтенберг: Несмотря на наши значительные инвестиции и жертвы в течение двух десятилетий, коллапс был быстрым и внезапным
Столтенберг: Несмотря на наши значительные инвестиции и жертвы в течение двух десятилетий, коллапс был быстрым и внезапным
Фото: EPA

В Североатлантическом альянсе не ожидали, что талибы захватят Афганистан так быстро. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции 17 августа, сообщается на сайте НАТО.

"Я глубоко опечален тем, что я вижу в Афганистане", – сказал Столтенберг. 

"В последние недели мы наблюдали политический и военный крах, который произошел с такой скоростью, которой мы не могли ожидать... Мы видели риски, мы предвидели проблемы, но никто не ожидал такой скорости распада афганских сил безопасности, афганского правительства и структур афганского государства", – признал он.

Генсек Альянса возложил ответственность за это на политическое руководство страны, которое не смогло противостоять талибам и достичь мирного решения. "Этот провал афганского руководства привел к трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня", – заявил Столтенберг. 

Он признал также необходимость для Альянса "честной и ясной оценки участия НАТО в Афганистане". 

"Несмотря на наши значительные инвестиции и жертвы в течение двух десятилетий, коллапс был быстрым и внезапным. Нам предстоит извлечь много уроков", – сказал он. 

В то же время, считает Столтенберг, некоторые достижения присутствия НАТО в Афганистане будет трудно обратить вспять.

"Тот факт, что миллионы молодых девушек и юношей получили образование, – это непреходящее достижение. Тот факт, что у нас сейчас более независимые и более сильные политические голоса в Афганистане, – это достижения, которые нелегко обратить, и мы обязаны делать все возможное, чтобы поддержать афганцев в их попытках сохранить эти достижения", – заявил генсек НАТО. 

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Теги: НАТО, Афганистан, захват, Йенс Столтенберг, Талибан, талибы, наступление талибов в Афганистане 2021
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