В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа

Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты в ближайшее время сфокусируются на ситуации в аэропорту Кабула, "чтобы убедиться в том, что он продолжает работать".

Кирби подчеркнул, что после захвата власти в Афганистане группировкой "Талибан" США должны "вывезти настолько много людей, насколько возможно". По словам спикера Пентагона, "речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев", которые помогали США последние 20 лет.

Во вторник пакистанский журналист Ваджахата Казми сообщил в Twitter, что возле аэропорта Кабула находятся тысячи людей.

"Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США – внутри аэропорта, а "Талибан", по сообщениям, размещается снаружи", – написал Казми, добавив к посту видео, на котором множество афганцев пытаются перебраться через заграждение.