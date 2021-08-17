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В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа

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Возле аэропорта Кабула находятся тысячи людей, сообщили СМИ
Возле аэропорта Кабула находятся тысячи людей, сообщили СМИ
Фото: EPA

Военнослужащие США планируют поддерживать безопасность в аэропорту Кабула еще две недели – до 31 августа. Об этом 17 августа в эфире ABC News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Комментарий Кирби опубликован в Facebook программы "Доброе утро, Америка".

Представитель Пентагона отметил, что Соединенные Штаты в ближайшее время сфокусируются на ситуации в аэропорту Кабула, "чтобы убедиться в том, что он продолжает работать".

Кирби подчеркнул, что после захвата власти в Афганистане группировкой "Талибан" США должны "вывезти настолько много людей, насколько возможно". По словам спикера Пентагона, "речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев", которые помогали США последние 20 лет.

Во вторник пакистанский журналист Ваджахата Казми сообщил в Twitter, что возле аэропорта Кабула находятся тысячи людей.

"Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США – внутри аэропорта, а "Талибан", по сообщениям, размещается снаружи", – написал Казми, добавив к посту видео, на котором множество афганцев пытаются перебраться через заграждение.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами "Талибана" в Дохе (Катар), сообщало AP. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

"Талибан" заявил, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября.

Теги: США, Афганистан, Пентагон, аэропорт, военные, эвакуация, Талибан, талибы, самолеты, Кабул, наступление, Джон Кирби, военнослужащий, безопасность, спикер, наступление талибов в Афганистане 2021
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