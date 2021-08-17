Генсек НАТО предупредил о дистанционных ударах по Афганистану в случае появления "Аль-Каиды"

Столтенберг заявил, что талибы "несут ответственность за то, чтобы международные террористы не вернули себе плацдарм" в Афганистане Фото: EPA

По его словам, речь идет о таких группировках, как "Аль-Каида", если она вернется в страну.

"Соглашение между США и "Талибаном", заключенное в феврале 2020 года, предусматривает, что американские войска выходят из Афганистана вместе с союзниками по НАТО, но в то же время талибы гарантируют, что Афганистан не станет снова платформой для международного терроризма", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО ожидает от "Талибана" соблюдения этих договоренностей. Он отметил, что за последние два десятилетия не было террористических атак на территории стран – членов Альянса, организованных из Афганистана, и "те, кто сейчас пришел к власти, несут ответственность за то, чтобы международные террористы не вернули себе плацдарм".

"Союзники по НАТО сохраняют способность наносить удары по террористическим группам дистанционно, если мы увидим, что эти террористические группы пытаются утвердиться и снова планируют атаки против стран – участниц НАТО", – добавил генсек.