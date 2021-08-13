Генсек НАТО: "Талибан" не будет признан международным сообществом, если захватит Афганистан силой

Столтенберг: Мы продолжаем оценивать развитие событий и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом Фото: EPA

Он сообщил, что сегодня союзники по НАТО обсуждали в рамках Североатлантического совета ситуацию в Афганистане, где продолжается наступление представителей движения "Талибан".

"Мы продолжаем оценивать развитие событий и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно больше поддерживать афганское правительство и силы безопасности. Безопасность нашего персонала превыше всего. НАТО сохранит наше дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", – заявил Столтенберг.

Генсек сообщил, что союзники по НАТО "глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов, включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека".

"Талибану" необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой. Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", – подчеркнул он.