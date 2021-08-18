"Это с самого начала неудачная затея". Горбачев прокомментировал ситуацию в Афганистане

Горбачев сказал, что ввод войск "с самого начала был неудачной затеей", хотя на первом этапе Россия ее поддержала. По его мнению, в основе подобных проектов лежит преувеличение угрозы "и не очень внятные геополитические замыслы".
Горбачев добавил, что сейчас важно признать неудачу и извлечь из нее уроки.
Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США.
16 августа Байден поручил выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана. 18 августа он заявил, что США продолжат отстаивать основные права афганского народа, в частности женщин, которые после прихода талибов рискуют быть ограничены в своих правах.