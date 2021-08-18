"Это с самого начала неудачная затея". Горбачев прокомментировал ситуацию в Афганистане

Горбачев сказал, что ввод войск "с самого начала был неудачной затеей", хотя на первом этапе Россия ее поддержала. По его мнению, в основе подобных проектов лежит преувеличение угрозы "и не очень внятные геополитические замыслы".

Горбачев добавил, что сейчас важно признать неудачу и извлечь из нее уроки.