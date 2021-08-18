Белый дом признал, что в Афганистане военная техника США попала в руки талибов

По его словам, у США пока нет полной картины того, куда делась вся переданная Афганистану техника. Однако, по мнению Салливана, "значительная часть попала в руки "Талибана".

Это заявление было сделано на следующий день после того, как генерал-майор армии США Хэнк Тейлор заявил журналистам во время брифинга в Пентагоне, что у него "нет ответа на вопрос" о том, предпринимают ли США какие-либо шаги, чтобы предотвратить попадание своего оборудования в руки талибов.

Издание отмечает, что за предыдущие 20 лет правительство США потратило миллиарды долларов на оснащение и обучение афганских сил безопасности. За это время талибы не единожды забирали переданную афганскому правительству военную технику и оружие. В частности, сами талибы уверяли, что много лет конфисковывали американские автоматические винтовки, гранатометы, оптику для оружия, радиоприемники и другое.