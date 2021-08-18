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Кулеба о 12 украинцах на военной базе в Кабуле: С начала кризиса в Афганистане с ними поддерживало связь посольство Украины

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Кулеба говорил по телефону с одним из граждан Украины на военной базе в Кабуле
Кулеба говорил по телефону с одним из граждан Украины на военной базе в Кабуле
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Посольство Украины в Таджикистане с начала кризиса в Афганистане поддерживало связь с украинцами, которые остались на американской военной базе в Кабуле. Об этом написал в Facebook 18 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе возле Кабула. У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились с ним не называть. С ними с самого начала кризиса в Афганистане установило и постоянно поддерживало связь посольство Украины в Таджикистане", – отметил министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159379356508389

По его словам, на военной базе находятся сотни людей с гражданством многих государств.

"Украинцы – молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или запугиваний", – пояснил Кулеба.

Как уточнил глава украинского МИД, это бывшие военнослужащие, находящиеся на базе в Кабуле как частные лица по международному контракту с компанией-субконтрактором ООН. 

"Ребят вывезем или мы, или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку", – пообещал министр.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, 16 августа рассказала, как американцы покинули военную базу, на которой остались 12 украинцев, а также грузины, румыны и болгары. Туда приходили талибы, они вели себя не жестоко, но забрали все оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа Украина направит в Афганистан самолет для эвакуации граждан. По его словам, Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов".

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Теги: Афганистан, военные, эвакуация, Таджикистан, Талибан, Дмитрий Кулеба, Кабул, украинцы, посольство Украины
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