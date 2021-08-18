Кулеба о 12 украинцах на военной базе в Кабуле: С начала кризиса в Афганистане с ними поддерживало связь посольство Украины

Кулеба говорил по телефону с одним из граждан Украины на военной базе в Кабуле Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

"Только что я переговорил по телефону с одним из 12 наших граждан на военной базе возле Кабула. У нас был приветливый и предметный разговор о состоянии дел и том, как вернуть наших домой. Имя парня из соображений безопасности договорились с ним не называть. С ними с самого начала кризиса в Афганистане установило и постоянно поддерживало связь посольство Украины в Таджикистане", – отметил министр.

По его словам, на военной базе находятся сотни людей с гражданством многих государств.

"Украинцы – молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и выйти с базы невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос. Пока никакой прямой угрозы жизни и безопасности наших граждан нет. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или запугиваний", – пояснил Кулеба.

Как уточнил глава украинского МИД, это бывшие военнослужащие, находящиеся на базе в Кабуле как частные лица по международному контракту с компанией-субконтрактором ООН.

"Ребят вывезем или мы, или компании, по чьему контракту они и другие иностранцы работали на базе. По любому сценарию мы предоставим полную поддержку", – пообещал министр.