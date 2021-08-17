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В Афганистане 153 украинца ждут эвакуации – Кулеба

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Кулеба: Помощь в эвакуации попросили украинцы афганского происхождения, военные и бизнесмены
Кулеба: Помощь в эвакуации попросили украинцы афганского происхождения, военные и бизнесмены
Фото: ЕРА

В Афганистане уже 153 украинца попросили помощи в возвращении домой. Об этом 17 августа в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где работали по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие.

"Самое сложное сейчас – это им добраться до аэропорта Кабула", – отметил Кулеба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 августа Украина направит в Афганистан самолет для эвакуации граждан.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен эвакуировать как минимум 120 украинцев, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту.

Также известно, что 12 украинцев находятся на американской военной базе, которую взял под контроль "Талибан". Посольство поддерживает с ними связь.

17 августа Данилов сказал, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы не нужно было рейсов".

Теги: Афганистан, МИД Украины, самолет, военные, эвакуация, Дмитрий Кулеба, талибы, самолеты, украинцы
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