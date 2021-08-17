В Афганистане 153 украинца ждут эвакуации – Кулеба

По его словам, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где работали по контракту; украинцы афганского происхождения, которые посещали родственников; бизнесмены и другие.

"Самое сложное сейчас – это им добраться до аэропорта Кабула", – отметил Кулеба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 августа Украина направит в Афганистан самолет для эвакуации граждан.