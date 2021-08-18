В одной из провинций Афганистана люди подняли флаг страны. Талибы открыли по ним огонь, есть погибшие

"Нангархар – сотни людей подняли флаг Афганистана, призывая талибов уважать и не менять его", – отметил он.
Nangarhar - Hundreds of people raised “Afghanistan’s Flag” urging the Taliban to respect and not change it. pic.twitter.com/U0PBTvy4mS— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Позже он написал, что боевики "Талибана" открыли огонь по демонстрантам в афганском городе Джелалабад, центре провинции Нангархар. В результате двое человек убиты и восемь ранены.
Taliban fighters open fire at protestors in Afghanistan’s Jalalabad city carrying “Afghanistan’s Flag”. 2 killed, 8 injured. pic.twitter.com/ycthcjgGHP— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Pajhwok Afghan News сообщило в Twitter, что талибы избили нескольких журналистов.
#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021
Видео столкновений опубликовало также афганское агентство Aśvaka.
#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag * , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq— A * vaka - * News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.
К 15 августа движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
Администрация президента США Джо Байдена 15 августа заморозила резервы правительства Афганистана, талибам заблокировали доступ к миллиардам долларов в учреждениях США.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".