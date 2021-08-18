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Из Украины в Афганистан для эвакуации граждан вылетел самолет Минобороны – МИД

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца
По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина отправила в Афганистан второй самолет для эвакуации граждан. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он отметил, что в аэропорту Кабула уже есть один украинский самолет.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – сказал Николенко.

Он отметил, что сейчас украинские дипломаты решают сразу несколько задач для организации вылета украинских граждан из Афганистана.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Первая задача – безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов. Вторая задача – безопасная посадка людей в самолет и его техническая подготовка. Третья задача – получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана", – пояснил спикер МИД Украины.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, 16 августа рассказала, как американцы покинули военную базу, на которой остались 12 украинцев, а также грузины, румыны и болгары. Туда приходили талибы, они вели себя не жестоко, но забрали все оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов".

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Теги: Украина, Афганистан, МИД Украины, самолет, аэропорт, эвакуация, Талибан, талибы, украинцы, Олег Николенко, наступление талибов в Афганистане 2021
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