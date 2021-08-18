Из Украины в Афганистан для эвакуации граждан вылетел самолет Минобороны – МИД

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Он отметил, что в аэропорту Кабула уже есть один украинский самолет.

"Отрабатываем два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел сегодня из Киева", – сказал Николенко.

Он отметил, что сейчас украинские дипломаты решают сразу несколько задач для организации вылета украинских граждан из Афганистана.

"Эвакуация начнется, как только будут решены эти вопросы. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время. Первая задача – безопасный коридор для доступа в аэропорт, ведь ситуация там остается частично неконтролируемой, часть аэропорта закрыта, другая часть контролируется иностранными войсками, на подъездах к аэропорту размещается ряд блокпостов. Вторая задача – безопасная посадка людей в самолет и его техническая подготовка. Третья задача – получение разрешения на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана", – пояснил спикер МИД Украины.