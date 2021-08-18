ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Эвакуация из Афганистана, советская инсталляция в Киеве и арест крымских татар. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эвакуироваться из Афганистана после прихода к власти талибов хотят тысячи людей
Эвакуироваться из Афганистана после прихода к власти талибов хотят тысячи людей
Фото: French Ministry of Defense via EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 17 августа.

Ситуация в Афганистане

17 августа в Афганистане сняли запрет на полеты гражданской авиации, в аэропорту Кабула возобновились вылеты самолетов разных государств. Возле аэропорта, по сообщениям СМИ, находятся тысячи людей, безопасность охраняют военные США, Франции, Германии, Великобритании. 

В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа. В США заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

Эвакуации из страны ожидают более 150 украинцев, в том числе 12 военных, оставшиеся на американской военной базе.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что если "Аль-Каида" или другие террористические группировки будут угрожать странам Альянса с территории Афганистана, НАТО может нанести дистанционные удары. Он также отметил, что "крах" в Афганистане произошел со скоростью, которой в Альянсе не ожидали, и НАТО "предстоит извлечь много уроков".

В свою очередь, "Талибан" объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников, допустил присутствие женщин в правительстве Афганистана и дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана и что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата". 

Читайте также: Политолог Мишин: Говорить о победе "Талибана" еще рано

В Крыму задержали пять крымских татар

Российские силовики утром пришли с обысками к крымским татарам, пятерых задержали. Все они занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных.

МИД Украины считает задержание Россией крымских татар провокацией накануне саммита Крымской платформы.

Трех задержанных отправили в СИЗО, еще двоим меру пресечения изберут 18 августа, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. 

Читайте также: Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

В Киеве со скандалом снесли инсталляцию на аллее Героев Небесной сотни

В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером.

Инсталляция была предназначена для съемок проекта и должна была символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

Инсталляцию попытались снести активисты "Национального корпуса". Между представителями партии и полицией произошли столкновения. Правоохранители задержали восемь активистов, сообщалось об избиениях. Позднее всех активистов отпустили из Печерского управления полиции.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни. Он дал поручение благоустройству "это все убрать".

Организаторы инсталляции, "учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами" согласились на демонтаж декораций.

Украина хочет провести юношеские Олимпийские игры

Украина рассматривает возможность провести юношеские Олимпийские игры, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Обсуждается возможность проведения Олимпийских игр в 2030-м и 2032 году. В сентябре в Украину по приглашению президента приедет президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава Харьковского облсовета подал в отставку

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, подал в отставку и пообещал "защищать свое имя в суде".

Чаусу продлили домашний арест

Высший антикоррупционный суд на заседании 16 августа продлил круглосуточный домашний арест как меру пресечения для экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на два месяца.

Теги: Виталий Кличко, МИД, НАТО, Афганистан, МИД Украины, Пентагон, Людмила Денисова, арест, аэропорт, авиация, крымские татары, Йенс Столтенберг, террористы, Талибан, талибы, Кабул, задержание, Томас Бах, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт, Артур Товмасян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что такое женская притягательность?" Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги
"Что такое женская притягательность?" Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS