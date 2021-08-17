Политолог Мишин: Говорить о победе "Талибан" еще рано

"Афганистан почти полвека находится в состоянии глубокого общественно-политического кризиса. За это время, к сожалению, международное сообщество уже привыкло к тому, что это очень проблемное государство, которое не состоялось. Активное и системное освещение процесса наступления "Талибана" и его успехов в СМИ формирует мнение, что государство в современном мире является слабым и при определенных условиях можно осуществить насильственный захват всей его территории изнутри или извне. Закрепление подобного опасного тезиса – большая пропагандистская победа, рекламирующая потенциал радикальных сил. А компромиссы или попытки легализовать бывших террористов несут угрозу, потому что фактически делают их безнаказанными за совершенные преступления", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что талибы были участниками переговорного процесса в Дохе по условиям раздела власти в Афганистане после вывода американского контингента. Правительство США и "Талибан" в 2020 году заключили соответствующее соглашение, но оно не было реализовано.

"Талибан" в сегодняшнем виде – вооруженная оппозиция, которая была одной из сторон афганской гражданской войны. В организационном и международно-политическом плане сравнивать "Талибан" с "Аль-Каидой" или "Исламским государством" нельзя. Это движение имеет четкое пуштунское этническое ядро и манипулирует фундаменталистской идеологией в политическими целях, чтобы объединить многонациональный Афганистан", – заявил Мишин.

Он полагает, что из-за событий в Афганистане глобальная угроза терроризма возрастет.

"Говорить о 100% победе "Талибан" еще рано. Взять страну под контроль и эффективно управлять ею – две большие разницы. Сейчас наблюдается внутренний хаос, и есть риски, что этим воспользуются другие террористические организации, поэтому глобальная угроза терроризма возрастает. В Афганистане и других частях мира, в частности в Африке, существует взаимный каннибализм между террористическими организациями. Они часто воюют за зоны влияния, человеческие и материальные ресурсы. Поэтому все сложнее, чем кажется", – сказал Мишин.

По его мнению, может начаться новый этап гражданской войны в Афганистане.

"Одним из элементов террористической тактики движения "Талибан" было применение смертников, которых часто неправомерно называют "шахидами". Талибы использовали смертников, которые подрывали себя, а объектами атак были полицейские участки, мечети, посольства, рестораны, гостиницы. Цель этих акций – запугивание и деморализация противника. На новом этапе, когда почти вся страна под контролем талибов, кажется, потребность в смертниках отпадает. Впрочем, не все так просто. В Афганистане может начаться новый этап гражданской войны, и тогда снова будет спрос на подобные инструменты противодействия врагу", – сообщил политолог.

Он считает, что события в Афганистане изменят расклад в сторону недемократических политических сил в мире.

"Глобальный силовой баланс сдвигается в сторону политических сил, которые не являются демократическими, согласно взглядам западного мира. В Афганистане руками "Талибана" устанавливается фундаменталистская диктатура. А это противоречит стратегии президента США Джо Байдена по продвижению демократических ценностей в мире. В декабре состоится международный виртуальный саммит "лидеров за демократию". Событие будет проходить не только на фоне талибанизации Афганистана, но и отката от демократии в более широком контексте: от Беларуси в Европе до Мьянмы в Юго-Восточной Азии. Все это опасные тенденции", – подчеркнул собеседник.