ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политолог Мишин: Говорить о победе "Талибан" еще рано

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишин: Попытки легализовать бывших террористов несут угрозу
Мишин: Попытки легализовать бывших террористов несут угрозу
Фото: Олександр Мішин / Facebook

Хаосом в Афганистане могут воспользоваться другие террористические организации, поэтому глобальная угроза терроризма возрастает. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Александр Мишин.

"Афганистан почти полвека находится в состоянии глубокого общественно-политического кризиса. За это время, к сожалению, международное сообщество уже привыкло к тому, что это очень проблемное государство, которое не состоялось. Активное и системное освещение процесса наступления "Талибана" и его успехов в СМИ формирует мнение, что государство в современном мире является слабым и при определенных условиях можно осуществить насильственный захват всей его территории изнутри или извне. Закрепление подобного опасного тезиса – большая пропагандистская победа, рекламирующая потенциал радикальных сил. А компромиссы или попытки легализовать бывших террористов несут угрозу, потому что фактически делают их безнаказанными за совершенные преступления", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что талибы были участниками переговорного процесса в Дохе по условиям раздела власти в Афганистане после вывода американского контингента. Правительство США и "Талибан" в 2020 году заключили соответствующее соглашение, но оно не было реализовано.

"Талибан" в сегодняшнем виде – вооруженная оппозиция, которая была одной из сторон афганской гражданской войны. В организационном и международно-политическом плане сравнивать "Талибан" с "Аль-Каидой" или "Исламским государством" нельзя. Это движение имеет четкое пуштунское этническое ядро и манипулирует фундаменталистской идеологией в политическими целях, чтобы объединить многонациональный Афганистан", – заявил Мишин.

Он полагает, что из-за событий в Афганистане глобальная угроза терроризма возрастет.

"Говорить о 100% победе "Талибан" еще рано. Взять страну под контроль и эффективно управлять ею – две большие разницы. Сейчас наблюдается внутренний хаос, и есть риски, что этим воспользуются другие террористические организации, поэтому глобальная угроза терроризма возрастает. В Афганистане и других частях мира, в частности в Африке, существует взаимный каннибализм между террористическими организациями. Они часто воюют за зоны влияния, человеческие и материальные ресурсы. Поэтому все сложнее, чем кажется", – сказал Мишин.

По его мнению, может начаться новый этап гражданской войны в Афганистане.

"Одним из элементов террористической тактики движения "Талибан" было применение смертников, которых часто неправомерно называют "шахидами". Талибы использовали смертников, которые подрывали себя, а объектами атак были полицейские участки, мечети, посольства, рестораны, гостиницы. Цель этих акций – запугивание и деморализация противника. На новом этапе, когда почти вся страна под контролем талибов, кажется, потребность в смертниках отпадает. Впрочем, не все так просто. В Афганистане может начаться новый этап гражданской войны, и тогда снова будет спрос на подобные инструменты противодействия врагу", – сообщил политолог.

Он считает, что события в Афганистане изменят расклад в сторону недемократических политических сил в мире.

"Глобальный силовой баланс сдвигается в сторону политических сил, которые не являются демократическими, согласно взглядам западного мира. В Афганистане руками "Талибана" устанавливается фундаменталистская диктатура. А это противоречит стратегии президента США Джо Байдена по продвижению демократических ценностей в мире. В декабре состоится международный виртуальный саммит "лидеров за демократию". Событие будет проходить не только на фоне талибанизации Афганистана, но и отката от демократии в более широком контексте: от Беларуси в Европе до Мьянмы в Юго-Восточной Азии. Все это опасные тенденции", – подчеркнул собеседник.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. 

13 августа "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу КабулПрезидент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: СМИ, Беларусь, терроризм, Аль-Каида, Афганистан, Африка, Джо Байден, демократия, террористы, угрозы, Талибан, талибы, Европа, Мьянма, диктатура, Александр Мишин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости
"Конфликтный человек". Жена Зиброва рассказала, за что певец обижен на организаторов концерта ко Дню Независимости
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
Список покупок в школу
Список покупок в школу
Экс-супруг Ани Лорак похвастался снимком, о котором мечтал 15 лет
Экс-супруг Ани Лорак похвастался снимком, о котором мечтал 15 лет
"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы
"Сексуальная", "Гром-баба", "Хороша, чертовка". Каминская засветила голую грудь, трогая себя за ягодицы
"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал
"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал
Ягоды годжи. Польза и вред
Ягоды годжи. Польза и вред
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Попочка огонь", "Наприседала?" Дорофеева крупным планом выставила пятую точку в плавках
"Попочка огонь", "Наприседала?" Дорофеева крупным планом выставила пятую точку в плавках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS