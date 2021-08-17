Российские силовики утром пришли с обысками к крымским татарам, пятерых задержали

Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.

Четверых доставили в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

На обыск у Февзиева не допустили адвоката, к другим защитники не успели доехать – обыски уже закончили. В распоряжении "Крымской солидарности" есть решение суда, по которому обыски проводили у Мурасова. У него якобы хранились электронные книги, мобильные телефоны, USB-накопители, на которых есть информация об организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

Мать Мурасова рассказала, что во время обысков силовики изъяли 150 тыс. руб. (54,5 тыс. грн), $500 и €100. По ее словам, часть этих средств принадлежит знакомым семьи, а часть дали Рустему для восстановления подтопленного жилья.

Февзиев – местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Мурасов, Таиров, Бекиров и Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.