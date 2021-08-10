"Позвольте людям свободно молиться". В США отреагировали на срыв богослужения ПЦУ в Крыму

В посольстве выразили поддержку верующим Православной церкви Украины в Крыму, где российские силовики сорвали воскресную службу под вымышленным предлогом.

"Мы всегда будем поддерживать свободу вероисповедания, свободную от внешнего воздействия. Позвольте людям свободно молиться! Крым – это Украина", – подчеркнули в дипведомстве.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

8 августа представители "центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в селе Балки Белогорского района, насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение и составили протоколы на всех его участников.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 9 августа сообщили, что подготовили санкционный пакет против лиц, которые препятствуют деятельности Православной церкви Украины в оккупированном Крыму.