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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Минреинтеграции Украины подготовило санкции за препятсткие деятельности ПЦУ в оккупированном Крыму

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Яременко: С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь из временно оккупированного Крымского полуострова
Яременко: С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь из временно оккупированного Крымского полуострова
Фото: minre.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подготовило санкционный пакет против лиц, которые препятствуют деятельности Православной церкви Украины в оккупированном Крыму. Об этом заявил заместитель министра Игорь Яременко, сообщила 9 августа пресс-служба ведомства.

В Министерстве напомнили, что 8 августа представители "центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в селе Балки Белогорского района, насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение и составили протоколы на всех его участников.

Ведомство заявило, что расценивает это как "очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированного Крыма и осуждает грубое нарушение прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания".

"С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь из временно оккупированного Крымского полуострова: незаконное присвоение имущества крымской общины ПЦУ, грубое насилие, систематический запрет богослужений. За весь этот беспредел государство-оккупант и конкретные лица должны нести ответственность в соответствии с международным правом! Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности ПЦУ, ожидается, что его принятие Кабинетом Министров состоится в ближайшие дни", – сказал Яременко.

В министерстве уточнили, что предлагают применить санкции к "судьям" и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины ПЦУ в оккупированном Крыму.

"В частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины и тому подобное", – говорится в сообщении.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня 2019-го "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано". Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа 2019 года подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму. 4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался отменять это решение.

5 августа 2020 года представительство президента Украины в Крыму заявило, что Россия вытесняет ПЦУ с оккупированного полуострова.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, санкции, оккупация, церковь, ПЦУ, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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