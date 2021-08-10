Минреинтеграции Украины подготовило санкции за препятсткие деятельности ПЦУ в оккупированном Крыму

Яременко: С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь из временно оккупированного Крымского полуострова Фото: minre.gov.ua

В Министерстве напомнили, что 8 августа представители "центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в селе Балки Белогорского района, насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение и составили протоколы на всех его участников.

Ведомство заявило, что расценивает это как "очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированного Крыма и осуждает грубое нарушение прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания".

"С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь из временно оккупированного Крымского полуострова: незаконное присвоение имущества крымской общины ПЦУ, грубое насилие, систематический запрет богослужений. За весь этот беспредел государство-оккупант и конкретные лица должны нести ответственность в соответствии с международным правом! Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности ПЦУ, ожидается, что его принятие Кабинетом Министров состоится в ближайшие дни", – сказал Яременко.

В министерстве уточнили, что предлагают применить санкции к "судьям" и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины ПЦУ в оккупированном Крыму.

"В частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины и тому подобное", – говорится в сообщении.