Денисова призвала осудить действия РФ, нарушающие права общины ПЦУ в оккупированном Крыму

Денисова напомнила, что Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории Фото: Національна академія наук України / Facebook

"Подконтрольные России "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол", – написала она.

Денисова отметила, что действия оккупантов нарушают ст. 18 Всеобщей декларации прав человека и ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

"Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории. Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционный давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной церкви Украины в Крыму", – заявила омбудсмен.