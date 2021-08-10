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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова призвала осудить действия РФ, нарушающие права общины ПЦУ в оккупированном Крыму

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Денисова напомнила, что Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории
Денисова напомнила, что Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории
Фото: Національна академія наук України / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила действия оккупантов в Крыму, которые 8 августа ворвались в храм Православной церкви Украины. Об этом она написала в Facebook 10 августа.

"Подконтрольные России "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протокол", – написала она.

Денисова отметила, что действия оккупантов нарушают ст. 18 Всеобщей декларации прав человека и ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которым каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

"Кроме того, Женевской конвенцией запрещено применение законов страны-агрессора на оккупированной территории. Призываю международное сообщество усилить дипломатическое и санкционный давление на Российскую Федерацию и осудить действия, нарушающие права общины Православной церкви Украины в Крыму", – заявила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/368311714650107

Контекст:

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского, в который ворвались оккупанты, является одним из семи приходов ПЦУ в Крыму, в котором продолжают осуществляют молебны.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В марте 2019 года "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня 2019-го "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано". Епархия просила апелляционный "суд" отменить решение первой инстанции.

29 августа 2019 года подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму. 4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался отменять это решение.

5 августа 2020 года представительство президента Украины в Крыму заявило, что Россия вытесняет ПЦУ с оккупированного полуострова.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, права человека, Людмила Денисова, оккупация, омбудсмен, ПЦУ
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