У незаконно удерживаемого в Крыму журналиста Есипенко серьезные проблемы со здоровьем – Денисова

Денисова (на фото) сообщила, что администрация СИЗО Симферополя игнорирует состояние Есипенко и не оказывает ему помощь Фото: Людмила Денісова / Facebook

"У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь. Это стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали", – отметила Денисова.

По ее словам, администрация СИЗО игнорирует состояние Есипенко и не оказывает ему медицинскую помощь. Омудсмен заявила, что непредоставление помощи является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении", – написала украинский омбудсмен.

Она также попросила отреагировать на ситуацию международное сообщество.