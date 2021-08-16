У незаконно удерживаемого в Крыму журналиста Есипенко серьезные проблемы со здоровьем – Денисова

"У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь. Это стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали", – отметила Денисова.
По ее словам, администрация СИЗО игнорирует состояние Есипенко и не оказывает ему медицинскую помощь. Омудсмен заявила, что непредоставление помощи является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.
"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении", – написала украинский омбудсмен.
Она также попросила отреагировать на ситуацию международное сообщество.
По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге.
ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.
12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе.
Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".
Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.
Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.
Позднее оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.
6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.
11 июля жена Есисипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.
15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы. Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.
МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.