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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У незаконно удерживаемого в Крыму журналиста Есипенко серьезные проблемы со здоровьем – Денисова

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Денисова (на фото) сообщила, что администрация СИЗО Симферополя игнорирует состояние Есипенко и не оказывает ему помощь
Денисова (на фото) сообщила, что администрация СИЗО Симферополя игнорирует состояние Есипенко и не оказывает ему помощь
Фото: Людмила Денісова / Facebook

У гражданина Украины, журналиста-фрилансера "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, который содержится в СИЗО №1 оккупированного Россией Симферополя, ухудшилось состояние здоровья. Об этом 16 августа в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"У него начались серьезные проблемы с артериальным давлением и зрением, обострилась мочекаменная болезнь. Это стало следствием применения к Владиславу пыток и незаконных методов допроса во время безосновательного задержания в марте 2021 года. Сотрудники российской ФСБ надевали мужчине на голову пакет, лишая возможности дышать, подключали электрический ток к разным частям тела и жестоко избивали", – отметила Денисова.

По ее словам, администрация СИЗО игнорирует состояние Есипенко и не оказывает ему медицинскую помощь. Омудсмен заявила, что непредоставление помощи является нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить Владиславу Есипенко медицинское обследование и оказать необходимую медпомощь с проведением профильного лечения в специализированном медицинском учреждении", – написала украинский омбудсмен.

Она также попросила отреагировать на ситуацию международное сообщество.

Контекст:

По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

Позднее оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля так называемый "районный суд" в Симферополе начал рассматривать дело Есипенко по сути, а также продлил срок его ареста на полгода.

11 июля жена Есисипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками

15 июля российский прокурор в Симферополе огласил обвинительное заключение по делу Есипенко – его обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия, максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободыОбвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

МИД Украины 16 июля выразил решительный протест в связи с незаконным судебным процессом над Есипенко.

Теги: Крым, Украина, Симферополь, МИД Украины, Людмила Денисова, арест, ФСБ, помощь, омбудсмен, болезнь, Владислав Есипенко
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