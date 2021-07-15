ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба попросил содействия ОБСЕ в освобождении арестованного в Крыму журналиста Есипенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба подчеркнул ведущую роль Украины в обеспечении свободы слова в регионе
Кулеба подчеркнул ведущую роль Украины в обеспечении свободы слова в регионе
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 июля провел встречу с представительницей ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезой Рибейро, которая находится в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Кулеба обсудил с Рибейро состояние свободы слова и независимых СМИ в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

"Он призвал представительницу ОБСЕ максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно арестованных Россией журналистов. Министр уделил особое внимание делу украинского внештатного журналиста "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, который был незаконно арестован и подвергнут пыткам в Крыму, и призвал ОБСЕ приложить все усилия для его освобождения", – отметили в пресс-службе.

Кулеба подчеркнул ведущую роль Украины в обеспечении свободы слова в регионе. Он сказал, что Украина предоставляет возможность работать иностранным журналистам, которых Минск и Москва лишили права на профессиональную деятельность.

Контекст:

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве говорили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

По информации правозащитников, оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля "райсуд" в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, пишет издание "Крым.Реалии".

11 июля жена Есисипенко Екатерина сообщила, что мужу угрожали новыми пытками.

Теги: Крым, Украина, ОБСЕ, Дмитрий Кулеба, ОРДЛО, Радио Свобода, Владислав Есипенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
  Как варить креветки: рецепт, тонкости и лайфхаки
  Как варить креветки: рецепт, тонкости и лайфхаки
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участия в проекте
Стало известно имя первого судьи шоу "Танцы со звездами". Ранее он не принимал участия в проекте
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
"Если твой парень пид…рас". Блогер с увеличенными скулами Покрещук дала совет при неприятностях в личной жизни
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
Участники Little Big Прусикин и Таюрская впервые спели дуэтом. Видео
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
"Простые и искренние люди". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A и The Roop показали встречу в веганском кафе
Умер Петр Мамонов
Умер Петр Мамонов
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решетника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Кристина, вы хороши и без такого открытого декольте". Жена Решетника засветила пышную грудь на пляже в Одессе
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS