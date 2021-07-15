Кулеба попросил содействия ОБСЕ в освобождении арестованного в Крыму журналиста Есипенко

Кулеба обсудил с Рибейро состояние свободы слова и независимых СМИ в оккупированных Россией Крыму и ОРДЛО.

"Он призвал представительницу ОБСЕ максимально использовать свой мандат для содействия освобождению незаконно арестованных Россией журналистов. Министр уделил особое внимание делу украинского внештатного журналиста "Радіо Свобода" Владислава Есипенко, который был незаконно арестован и подвергнут пыткам в Крыму, и призвал ОБСЕ приложить все усилия для его освобождения", – отметили в пресс-службе.

Кулеба подчеркнул ведущую роль Украины в обеспечении свободы слова в регионе. Он сказал, что Украина предоставляет возможность работать иностранным журналистам, которых Минск и Москва лишили права на профессиональную деятельность.