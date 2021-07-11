Арестованному в Крыму журналисту Есипенко угрожали новыми пытками – жена

Жена Есипенко говорит, что получает письма от мужа через адвокатов Фото: krymr.com

По ее словам Екатерины, после заявления о пытках ее мужа пытались отправить "на подвал" и психологически на него влиять, чтобы он не оказывался от показаний, в которых заинтересовано ФСБ.

"Физически они его как бы не трогали. Были угрозы и запугивания последующими пытками. Сейчас к нему пускают адвокатов. Потому что когда его пытали, адвокатов не пускали. За состоянием его здоровья мы не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощи, но ему отказали, потому что врача в СИЗО нет", – объяснила женщина.

Она отметила, что письма от мужа передают адвокаты, а звонить домой Есипенко запретили после отказа от признательных показаний.

"Пишет на различные темы: задержание, пытки, выживание в СИЗО. Ребенку пишет, мне. Камера, в которой он сейчас, размером три на четыре метра, кислорода мало, прогулка – один час в сутки. В камеру вылезают из унитаза крысы. В субботу – банный день и прогулок нету", – рассказала Екатерина.

Есипенко пишет, что у политзаключенных в Симферополе надежды на справедливый суд в Крыму нет, "одна надежда – на обмен", подчеркнула жена журналиста.