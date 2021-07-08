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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Серьезная судебная ошибка". США призвали РФ освободить украинского журналиста Есипенко

Есипенко в оккупированном Крыму обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия
Есипенко в оккупированном Крыму обвиняют в изготовлении взрывчатки и хранении оружия
Фото: radiosvoboda.org

США призвали Россию срочно освободить задержанного в аннексированном Крыму фрилансера "Радіо Свобода" Владислава Есипенко. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Украине в Twitter 7 июля.

"Решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Владислава Есипенко, вынесенное на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", – говорится в сообщении.

6 июля подконтрольный России "суд" в Симферополе продлил на полгода срок ареста Есипенко.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге. 

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве говорили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

По информации правозащитников, оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.

6 июля "райсуд" в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, пишет издание "Крым.Реалии".

Теги: США, Крым, арест, посольство США, задержание, суд, Владислав Есипенко
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