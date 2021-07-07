В Киеве прошла акция в поддержку арестованного в Крыму журналиста Есипенко и других политзаключенных. Фоторепортаж
Жена Есипенко Екатерина, бывшие политзаключенные Станислав Асеев (слева) и Олег Сенцов (справа). Фото: radiosvoboda.org
В Киеве на Майдане Незалежности 6 июля прошла акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму фрилансера "Радіо Свобода" Владисдава Есипенко и других политзаключенных украинцев, которых незаконно удерживает РФ. Об этом сообщило "Радіо Свобода"
. На митинге, в частности, присутствовали бывшие политзаключенные Кремля Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Асеев, жена Есипенко Екатерина, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, родственники политзаключенных и другие. Балух, выступая на митинге, рассказал о том, через что проходит человек, когда его арестовывают из-за надуманных обвинений и пытаются сломать. "Наша обязанность – сделать все, чтобы такого больше никогда не было, чтобы мы своим детям и внукам передали мир без этого ужаса. Надо бороться за это. Это наш долг. Придет то время, когда мы будем судить тот режим", – сказал он. Так называемый суд в оккупированном Крыму сегодня продлил арест Есиипенко на полгода
. В апреле украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что всего в России и на временно оккупированных территориях полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 413 украинцев
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