ГОРДОН
 
 
События

В Киеве прошла акция в поддержку арестованного в Крыму журналиста Есипенко и других политзаключенных. Фоторепортаж

Вчера 23.21
В Киеве на Майдане Незалежности 6 июля прошла акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму фрилансера "Радіо Свобода" Владисдава Есипенко и других политзаключенных украинцев, которых незаконно удерживает РФ. Об этом сообщило "Радіо Свобода". На митинге, в частности, присутствовали бывшие политзаключенные Кремля Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Асеев, жена Есипенко Екатерина, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, родственники политзаключенных и другие. Балух, выступая на митинге, рассказал о том, через что проходит человек, когда его арестовывают из-за надуманных обвинений и пытаются сломать. "Наша обязанность – сделать все, чтобы такого больше никогда не было, чтобы мы своим детям и внукам передали мир без этого ужаса. Надо бороться за это. Это наш долг. Придет то время, когда мы будем судить тот режим", – сказал он. Так называемый суд в оккупированном Крыму сегодня продлил арест Есиипенко на полгода. В апреле украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что всего в России и на временно оккупированных территориях полуострова Крым и частей Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 413 украинцев.
Теги: Россия, Крым, Олег Сенцов, политзаключенные, Станислав Асеев, Владислав Есипенко
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется G
Дмитрий ГОРДОН
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020
Украина – Англия. Онлайн-репортаж четвертьфинала Евро 2020 G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил
Ткаченко: Извиняться не собираюсь за то, что я не имел в виду и никогда в жизни не говорил G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS