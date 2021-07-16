Политзаключенного Есипенко в аннексированном Крыму хотят посадить на 18 лет

Есипенко обвиняют по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) и по ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса России. Санкции обеих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы.
Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.
После оглашения обвинительного заключения Есипенко заявил, что вину не признает.
В качестве доказательства обвинение приобщило к материалам дела и интервью Есипенко с продюсером телеканала "Крым24" Олегом Крючковым, а также все первичные показания Есипенко, сообщили "Ґрати". Сам он утверждает, что дал их под пытками.
Адвокат Дмитрий Динзе подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В этой связи в заседании объявлен перерыв.
Следующее заседание состоится 6 сентября.
По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сторона обвинения настаивает именно на максимальном сроке для Есипенко – 18 лет тюрьмы. Об этом она написала в Telegram.
"Такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", – подчеркнула Денисова.
Она призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на РФ для освобождения всех задержанных политзаключенных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт. Он живет в Кривом Роге.
ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.
12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе.
Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве заявили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".
Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.
Освободить Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.
Позднее оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения – в незаконной перевозке или ношении оружия.
6 июля "райсуд" в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, сообщило издание "Крым.Реалии".
11 июля жена Есисипенко Екатерина рассказала, что мужу угрожали новыми пытками.