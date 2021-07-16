Политзаключенного Есипенко в аннексированном Крыму хотят посадить на 18 лет

Есипенко обвиняют по ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка или ремонт взрывных устройств) и по ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса России. Санкции обеих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. Максимальный срок наказания по совокупности двух статей – 18 лет лишения свободы.

Обвинения в шпионаже и работе на украинскую разведку, о которых поначалу заявляла ФСБ РФ, в обвинительном заключении отсутствуют.

После оглашения обвинительного заключения Есипенко заявил, что вину не признает.

В качестве доказательства обвинение приобщило к материалам дела и интервью Есипенко с продюсером телеканала "Крым24" Олегом Крючковым, а также все первичные показания Есипенко, сообщили "Ґрати". Сам он утверждает, что дал их под пытками.

Адвокат Дмитрий Динзе подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела. В этой связи в заседании объявлен перерыв.

Следующее заседание состоится 6 сентября.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, сторона обвинения настаивает именно на максимальном сроке для Есипенко – 18 лет тюрьмы. Об этом она написала в Telegram.

"Такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", – подчеркнула Денисова.

Она призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на РФ для освобождения всех задержанных политзаключенных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.