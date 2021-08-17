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"В Киеве все возможно". Гутцайт рассказал, что Украина хочет провести юношеские Олимпийские игры

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Гутцайт о летней юношеской Олимпиаде в Украине: В Киеве все возможно
Гутцайт о летней юношеской Олимпиаде в Украине: В Киеве все возможно
Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Украина рассматривает возможность провести юношеские Олимпийские игры, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью "Украинской правде", которое опубликовали 16 августа.

Гутцайт сообщил, что в сентябре в Украину приедет президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президент МОК совершит визит по приглашению главы Украинского государства Владимира Зеленского и встретится с ним, уточнил министр. 

Обсуждать планируют возможность проведения Олимпийских игр в 2030-м и 2032 годах, сказал Гутцайт.

"[Зимняя Олимпиада], может быть на базе Буковеля, но в целом речь идет о развитии инфраструктуры. И прежде всего сейчас говорится о юношеских Олимпийских играх. Это меньший бюджет, меньше средств и не так, сложно как взрослые Олимпийские игры. И посмотреть на возможность как на тест", – отметил он. 

По словам министра, речь идет также о летней юношеской Олимпиаде.

"Тоже о юношеской. И говорим о Киеве. Почему бы нет? Прекрасный стадион есть, построить еще бассейны. Еще же "Спартак" стоит, можно и его расстроить. В Киеве все возможно", – добавил Гутцайт. 

Контекст:

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

30 июля 2020 года Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года. 

Проведение следующих летних Олимпиад – в 2024-м и 2028 годах – запланировано во Франции и США соответственно. Зимние Олимпийские игры 2022 года должны пройти в Китае, для проведения зимней Олимпиады 2026 года избрана Италия.

Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году, а к 2025 году должен быть определен хозяин летней Олимпиады 2032 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, МОК, стадион, Олимпиада, Томас Бах, инфраструктура, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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