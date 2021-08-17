"В Киеве все возможно". Гутцайт рассказал, что Украина хочет провести юношеские Олимпийские игры

Гутцайт о летней юношеской Олимпиаде в Украине: В Киеве все возможно Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Гутцайт сообщил, что в сентябре в Украину приедет президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Президент МОК совершит визит по приглашению главы Украинского государства Владимира Зеленского и встретится с ним, уточнил министр.

Обсуждать планируют возможность проведения Олимпийских игр в 2030-м и 2032 годах, сказал Гутцайт.

"[Зимняя Олимпиада], может быть на базе Буковеля, но в целом речь идет о развитии инфраструктуры. И прежде всего сейчас говорится о юношеских Олимпийских играх. Это меньший бюджет, меньше средств и не так, сложно как взрослые Олимпийские игры. И посмотреть на возможность как на тест", – отметил он.

По словам министра, речь идет также о летней юношеской Олимпиаде.

"Тоже о юношеской. И говорим о Киеве. Почему бы нет? Прекрасный стадион есть, построить еще бассейны. Еще же "Спартак" стоит, можно и его расстроить. В Киеве все возможно", – добавил Гутцайт.