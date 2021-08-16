"30 лет дружили". Министр молодежи и спорта Украины рассказал, общается ли с российскими спортсменами, с которыми выступал в одной команде

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 16 августа.
Журналист отметил, что у Гутцайта был совместный бизнес с российскими спортсменами до начала войны на Донбассе и спросил, как ему пришлось тогда расходиться с друзьями.
"Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей. [Еще] общаюсь [с ними]", – ответил Гутцайт.
По словам министра, в беседах с друзьями из РФ он не поднимает темы, касающиеся политики, а из общего бизнеса вышел сразу.
"Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня было одно мнение, у них – другое. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей, как я, много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем, после развития ситуации, мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?" – добавил Гутцайт.
Гутцайт родился в 1971 году в Киеве, он принимал участие в трех Олимпиадах – в 1992-м, 1996-м и 2000 году – в фехтовании на саблях. Стал олимпийским чемпионом 1992 года в командном зачете. Гутцайт является судьей международной категории, с 2017 года возглавляет Федерацию фехтования Украины. Гутцайт стал министром молодежи и спорта 4 марта 2020 года.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.