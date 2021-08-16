"30 лет дружили". Министр молодежи и спорта Украины рассказал, общается ли с российскими спортсменами, с которыми выступал в одной команде

Гутцайт: Мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили. До 2014 года как братья были Фото: Вадим Гутцайт / Facebook

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 16 августа.

Журналист отметил, что у Гутцайта был совместный бизнес с российскими спортсменами до начала войны на Донбассе и спросил, как ему пришлось тогда расходиться с друзьями.

"Реально по-мужски расходились. У нас было много споров, откровенно говоря, глядя друг другу в глаза. Потому что они реально не понимали, потому что там телевидение реально зомбирует людей. [Еще] общаюсь [с ними]", – ответил Гутцайт.

По словам министра, в беседах с друзьями из РФ он не поднимает темы, касающиеся политики, а из общего бизнеса вышел сразу.

"Я не трогаю темы политики, потому что мы много спорили и год или два вообще не общались. У меня было одно мнение, у них – другое. Хотя мы все время занимались спортом вместе в Советском Союзе, выигрывали Олимпийские игры в одной команде, 30 лет дружили, честно. И таких же людей, как я, много. Мы же до 2014 года как братья были, откровенно. Затем, после развития ситуации, мы поняли, как говорят, а "наше ли наше?" – добавил Гутцайт.