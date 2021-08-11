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На Олимпиаде тренерами и врачами были обеспечены украинские спортсмены из топ-10 мирового рейтинга – Минспорта

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Гутцайт назвал число функционеров, которые помогали украинским спортсменам
Гутцайт назвал число функционеров, которые помогали украинским спортсменам
Фото: sport.gov.ua

Претензии украинских спортсменов о недостатке тренеров и большом количестве функционеров на Олимпиаде в Токио безосновательны. Об этом 11 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Министра попросили прокомментировать мнение олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка о том, что на Олимпиаде в Токио от Украины ездили в том числе функционеры, "без которых можно было бы и прожить".

"Каждая федерация внутри решает, кто из тренеров едет на Олимпийские игры или на чемпионат мира. Из 100% спортсменов по квоте Международного олимпийского комитета есть только 50% тренеров, которые могут ехать на Олимпийские игры. И Федерация легкой атлетики, в которой есть эта ситуация, – они на исполкоме вместе все решили, сколько тренеров и кто едет на Олимпийские игры. Обязательно первые топ-10 мирового рейтинга были обеспечены всем необходимым, всеми тренерами, всеми врачами, всеми массажистами", – сказал Гутцайт.

По его словам, в составе легкоатлетической делегации Украины в Токио были тренеры, которые "помогали" выступать спортсменам, тренеры которых остались в Украине.

"И так в каждом виде спорта", – подчеркнул министр.

Гутцайт отметил, что на Олимпийских играх от Украины было 28 людей, "которые обслуживали", и они были в Токио не одновременно.

"Понимаете, 270–280 было там вообще тренеров и спортсменов в поселке, и 15 людей было на обслуживании нашей сборной. Это много или мало – 15 людей?" – задал вопрос министр.

Он считает, что при небольшом количестве обслуживающего персонала у спортсменов могут возникнуть проблемы с билетами или еще "какими-то вещами".

Контекст:

5 августа украинская легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

7 августа в Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что личного тренера Килипко не отправили на Олимпиаду из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге.

Беленюк подтвердил, что проблемы из-за отсутствия тренера возникли и у него самого. Позже он выразил мнение, что в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они официально начались 23 июля и завершились 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44-е место.

Теги: рейтинг, Олимпиада, Токио, спортсмены, Олимпиада 2020, соревнования, легкоатлеты, тренер, билеты, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт, Марина Килипко
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