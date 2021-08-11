На Олимпиаде тренерами и врачами были обеспечены украинские спортсмены из топ-10 мирового рейтинга – Минспорта

Министра попросили прокомментировать мнение олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, нардепа от "Слуги народа" Жана Беленюка о том, что на Олимпиаде в Токио от Украины ездили в том числе функционеры, "без которых можно было бы и прожить".

"Каждая федерация внутри решает, кто из тренеров едет на Олимпийские игры или на чемпионат мира. Из 100% спортсменов по квоте Международного олимпийского комитета есть только 50% тренеров, которые могут ехать на Олимпийские игры. И Федерация легкой атлетики, в которой есть эта ситуация, – они на исполкоме вместе все решили, сколько тренеров и кто едет на Олимпийские игры. Обязательно первые топ-10 мирового рейтинга были обеспечены всем необходимым, всеми тренерами, всеми врачами, всеми массажистами", – сказал Гутцайт.

По его словам, в составе легкоатлетической делегации Украины в Токио были тренеры, которые "помогали" выступать спортсменам, тренеры которых остались в Украине.

"И так в каждом виде спорта", – подчеркнул министр.

Гутцайт отметил, что на Олимпийских играх от Украины было 28 людей, "которые обслуживали", и они были в Токио не одновременно.

"Понимаете, 270–280 было там вообще тренеров и спортсменов в поселке, и 15 людей было на обслуживании нашей сборной. Это много или мало – 15 людей?" – задал вопрос министр.

Он считает, что при небольшом количестве обслуживающего персонала у спортсменов могут возникнуть проблемы с билетами или еще "какими-то вещами".