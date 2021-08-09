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Беленюк считает, что на Олимпиаду в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров

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Беленюк отметил, что "суть проблемы очень проста" нужно брать тренеров
Беленюк отметил, что "суть проблемы очень проста" – нужно брать тренеров
Фото: ЕРА

В украинскую делегацию на Олимпиаду 2020 в Токио можно было включить больше тренеров. Такое мнение олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, народный депутат Украины от "Слуги народа" Жан Беленюк выразил 9 августа в Facebook.

"Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и у меня самого были определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько сотрудников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", – написал он.

Спортсмен рассказал, что общался на тему тренерства с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко (в прыжках с шестом она не сумела завоевать медаль), которая после выступления в Токио рассказала, что тренера не было на Олимпиаде не только у нее самой, но и у другой представительницы сборной, прыгуньи с шестом Яны Гладийчук. 

"Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", – отметил Беленюк.

Нардеп пообещал взять под свой контроль проблемы спортсменов.

https://www.facebook.com/beleniuk/posts/366427948182950

Контекст:

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м. 

После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они официально начались 23 июля и завершились 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44 место.

Теги: спорт, Олимпиада, Токио, спортсмены, соревнования, легкоатлеты, тренер, Жан Беленюк, игры, Олимпийские игры
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