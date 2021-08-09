Беленюк считает, что на Олимпиаду в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров

"Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и у меня самого были определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько сотрудников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", – написал он.

Спортсмен рассказал, что общался на тему тренерства с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко (в прыжках с шестом она не сумела завоевать медаль), которая после выступления в Токио рассказала, что тренера не было на Олимпиаде не только у нее самой, но и у другой представительницы сборной, прыгуньи с шестом Яны Гладийчук.

"Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", – отметил Беленюк.

Нардеп пообещал взять под свой контроль проблемы спортсменов.