Беленюк считает, что на Олимпиаду в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров

"Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и у меня самого были определенные сложности на Олимпиаде из-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько сотрудников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", – написал он.
Спортсмен рассказал, что общался на тему тренерства с украинской легкоатлеткой Мариной Килипко (в прыжках с шестом она не сумела завоевать медаль), которая после выступления в Токио рассказала, что тренера не было на Олимпиаде не только у нее самой, но и у другой представительницы сборной, прыгуньи с шестом Яны Гладийчук.
"Я говорил с Мариной, и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", – отметил Беленюк.
Нардеп пообещал взять под свой контроль проблемы спортсменов.
5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде в Токио. Это лучший результат в прыжках с шестом на Олимпиаде в истории Украины, но не самый лучший в карьере спортсменки, ее личный рекорд – 4,7 м.
После финала спортсменка расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они официально начались 23 июля и завершились 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44 место.