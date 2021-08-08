ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020

Украинская сборная по артистическому плаванию выиграла бронзу на Олимпиаде
Украинская сборная по артистическому плаванию выиграла бронзу на Олимпиаде
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

Украина 8 августа завершила выступления на Олимпиаде 2020 в Токио, заняв 44-е место в медальном зачете. Об этом сообщил сайт Игр.

По общему количеству медалей Украина заняла 16-е место в рейтинге Олимпиады.

"Официально (считается по качеству наград) это худший результат в истории, неофициально (по количеству) – благодаря безумному серебру Елены Стариковой в последний день мы повторили результат Олимпийских игр в Лондоне", – написал заместитель главного редактора "Украинской правды" в Facebook Евгений Будерацкий.

https://www.facebook.com/evgen.buderatsky/posts/4207314962687022

Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

Призерами Игр 2020 стали:

  • Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг) – золотая медаль.

Серебро завоевали: 

  • Михаил Романчук (плавание, 1500 г. в/c);
  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);
  • Анжелика Терлюга (карате, до 55 кг);
  • Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м);
  • Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);
  • Елена Старикова (велотрек, спринт).

Бронзовы медали выбороли:

  • Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг);
  • Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);
  • Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст);
  • Михаил Романчук (плавание, 800 м в/с);
  • Элина Свитолина (теннис);
  • Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг);
  • Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг);
  • Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт);
  • Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м);
  • Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг);
  • Владислава и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);
  • Ярослава Магухих (легкая атлетика, прыжки в высоту).
Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из 206 стран.

Теги: Украина, Элина Свитолина, Токио, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, Елена Костевич, греко-римская борьба, Михаил Романчук, Александр Хижняк, Олег Омельчук, Елена Старикова, Игорь Рейзлин, Алла Черкасова, Ирина Коляденко, Анжелика Терлюга, Марта Федина, Анастасия Савчук, Людмила Лузан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
"Супер жена! Супер мама! Супер женщина!" Жена футболиста Пятова, мама четверых детей, засветила ноги в шортах
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
Жена принца Уильяма опередила жену принца Гарри в рейтинге самых влиятельных женщин по версии британского Vogue
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
Мейхер засветила пышную грудь на селфи в мини-бикини
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS