Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020

Украинская сборная по артистическому плаванию выиграла бронзу на Олимпиаде Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

По общему количеству медалей Украина заняла 16-е место в рейтинге Олимпиады.

"Официально (считается по качеству наград) это худший результат в истории, неофициально (по количеству) – благодаря безумному серебру Елены Стариковой в последний день мы повторили результат Олимпийских игр в Лондоне", – написал заместитель главного редактора "Украинской правды" в Facebook Евгений Будерацкий.

Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

Призерами Игр 2020 стали:

Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг) – золотая медаль.

Серебро завоевали:

Михаил Романчук (плавание, 1500 г. в/c);

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);

Анжелика Терлюга (карате, до 55 кг);

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м);

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);

Елена Старикова (велотрек, спринт).

Бронзовы медали выбороли:

Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг);

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);

Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст);

Михаил Романчук (плавание, 800 м в/с);

Элина Свитолина (теннис);

Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг);

Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг);

Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт);

Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м);

Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг);

Владислава и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);

Ярослава Магухих (легкая атлетика, прыжки в высоту).