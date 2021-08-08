Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020

По общему количеству медалей Украина заняла 16-е место в рейтинге Олимпиады.
"Официально (считается по качеству наград) это худший результат в истории, неофициально (по количеству) – благодаря безумному серебру Елены Стариковой в последний день мы повторили результат Олимпийских игр в Лондоне", – написал заместитель главного редактора "Украинской правды" в Facebook Евгений Будерацкий.
Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
Призерами Игр 2020 стали:
Серебро завоевали:
Бронзовы медали выбороли:
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из 206 стран.