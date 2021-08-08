Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады в Токио понесет каноистка Лузан

Украинский флаг на церемонии будет нести каноистка Людмила Лузан, которая завоевала на Играх две медали – бронзовую и серебряную.

"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этого момента. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!" – сказала спортсменка.

В Украине трансляцию церемонии закрытия Олимпиады будет транслировать канал "UA:Перший".