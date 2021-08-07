Украина завоевала четвертое серебро на Олимпиаде 2020

Четверикова и Лузан обнимаются с главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрием Чебаном после финального заезда Фото: EPA

Украинки финишировали со временем 1 мин. 57,499 сек.

Первое место заняли спортсменки из Китая, которые установили олимпийский рекорд (1 мин. 55,495 сек.), третье – представительницы Канады (1 мин. 59,041 сек.).

Всего в заезде участвовало восемь команд.

Скриншот: olympics.com



Для 24-летней Лузан из Ивано-Франовска это вторая медаль на Олимпиаде в Токио: 5 августа она стала третьей в одиночной гребле на каноэ.

"Мы счастливы! Это Олимпийские игры, и мы вице-чемпионки. Это просто мечта. Мы очень-очень рады, теперь будем держать курс на Париж и там бороться за золото. У нас еще есть потенциал, но сейчас мы очень счастливы", – сказала Общественному после заезда Лузан.

Четверикова сообщила после финала, что посвящает эту медаль главному тренеру сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Чебану.

"Он вселил в меня эту цель и показал, что медаль и олимпийский результат реальные. И также хочу сказать спасибо Люде, без нее это было невозможно", – сказала Общественному 23-летняя спортсменка из Херсона.

Лузан и Четверикова принесли Украине четвертое серебро на Играх в Токио.

В мужских соревнованиях каноэ-одиночек на 1000 м и женских соревнованиях байдарок-четверок на 500 м украинцы в финалы не попали.

По состоянию на утро 7 августа в активе украинской сборной 15 медалей: одна золотая, четыре серебряных и 10 бронзовых. Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 40-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали 90 стран из более 200, которые участвуют в Играх.