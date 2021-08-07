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Украина завоевала четвертое серебро на Олимпиаде 2020

Четверикова и Лузан обнимаются с главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрием Чебаном после финального заезда
Четверикова и Лузан обнимаются с главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Юрием Чебаном после финального заезда
Фото: EPA

7 августа, в предпоследний день Олимпийских игр в Токио, украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова получили серебряные медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м, сообщается на сайте Игр.

Украинки финишировали со временем 1 мин. 57,499 сек. 

Первое место заняли спортсменки из Китая, которые установили олимпийский рекорд (1 мин. 55,495 сек.), третье – представительницы Канады (1 мин. 59,041 сек.).

Всего в заезде участвовало восемь команд. 

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com

Для 24-летней Лузан из Ивано-Франовска это вторая медаль на Олимпиаде в Токио: 5 августа она стала третьей в одиночной гребле на каноэ. 

"Мы счастливы! Это Олимпийские игры, и мы вице-чемпионки. Это просто мечта. Мы очень-очень рады, теперь будем держать курс на Париж и там бороться за золото. У нас еще есть потенциал, но сейчас мы очень счастливы", – сказала Общественному после заезда Лузан. 

https://www.facebook.com/ukr.canoe/videos/1550418121957950/

Четверикова сообщила после финала, что посвящает эту медаль главному тренеру сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ, двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Чебану.

"Он вселил в меня эту цель и показал, что медаль и олимпийский результат реальные. И также хочу сказать спасибо Люде, без нее это было невозможно", – сказала Общественному 23-летняя спортсменка из Херсона. 

Лузан и Четверикова принесли Украине четвертое серебро на Играх в Токио. 

В мужских соревнованиях каноэ-одиночек на 1000 м и женских соревнованиях байдарок-четверок на 500 м украинцы в финалы не попали. 

По состоянию на утро 7 августа в активе украинской сборной 15 медалей: одна золотая, четыре серебряных и 10 бронзовых. Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 40-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей). 

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали 90 стран из более 200, которые участвуют в Играх. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: спорт, Олимпиада, Олимпиада 2020, соревнования, Юрий Чебан, Олимпийские игры, Людмила Лузан
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