В Министерстве спорта Украины назвали суммы премиальных медалистов Олимпиады 2020

В копилке Украины уже 14 медалей: одна золотая, три серебряных и 10 бронзовых.

"Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио 2016 года было добыто 11 медалей, из которых два золота, пять серебряных медалей, четыре бронзы", – напомнили в министерстве

За призовые места на Олимпиаде 2020 в Токио украинские спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.

На подготовку, участие и вознаграждение спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских играх в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено 1,3 млрд грн, отметили в сообщении.

Призовые украинских олимпийцев после Игр 2016 года не изменились.