В Министерстве спорта Украины назвали суммы премиальных медалистов Олимпиады 2020

В копилке Украины уже 14 медалей: одна золотая, три серебряных и 10 бронзовых.
"Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио 2016 года было добыто 11 медалей, из которых два золота, пять серебряных медалей, четыре бронзы", – напомнили в министерстве
За призовые места на Олимпиаде 2020 в Токио украинские спортсмены получат от государства вознаграждение: за олимпийское золото – $125 тыс., за серебро – $80 тыс., за бронзу – $55 тыс.
На подготовку, участие и вознаграждение спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских играх в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено 1,3 млрд грн, отметили в сообщении.
Призовые украинских олимпийцев после Игр 2016 года не изменились.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.
У Украины 14 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, три серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем, в греко-римской борьбе и карате – и 10 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке и в карате.