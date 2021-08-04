Олимпиада 2020. Украинки Федина и Савчук завоевали бронзу в синхронном плавании

В финале Федина и Савчук получили 95,6 балла.
Чемпионами Олимпийских игр стали представители Российского олимпийского комитета Светлана Ромашина (пятикратная чемпионка Олимпиад) и Светлана Колесниченко (чемпионка Игр 2016 в Рио-де-Жанейро), серебряные награды завоевал китайский дуэт Хуан Сючен и Сун Веньян.
Федина и Савчук вышли в финал соревнований, показав третий результат по итогам произвольной и технической программ, отмечается на сайте Олимпиады в Токио.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.
У Украины сейчас 10 олимпийских медалей: золотая – в греко-римской борьбе, две серебряные – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и греко-римской борьбе – и семь бронзовых – в женском дзюдо и греко-римской борьбе, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем, в большом теннисе и в синхронном плавании.