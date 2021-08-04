Олимпиада 2020. Украинки Федина и Савчук завоевали бронзу в синхронном плавании

Федина и Савчук заняли третье место в синхронном плавании на Олимпиаде 2020 Фото: EPA

В финале Федина и Савчук получили 95,6 балла.

Чемпионами Олимпийских игр стали представители Российского олимпийского комитета Светлана Ромашина (пятикратная чемпионка Олимпиад) и Светлана Колесниченко (чемпионка Игр 2016 в Рио-де-Жанейро), серебряные награды завоевал китайский дуэт Хуан Сючен и Сун Веньян.

Федина и Савчук вышли в финал соревнований, показав третий результат по итогам произвольной и технической программ, отмечается на сайте Олимпиады в Токио.