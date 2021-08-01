Олимпиада 2020. Пловец Романчук принес Украине первую серебряную медаль

Украинец преодолел дистанцию за 14.40.66.

Золото выиграл американец Роберт Финке (14.39.65), бронзу – немец Флориан Велльброк (14.40.91).

Еще один украинец, Сергей Фролов, финишировал восьмым (15.04.26).

Скриншот: suspilne.media

Романчук квалифицировался в финал с первого места (14.45.99), Фролов – с шестого (14.51.83).

Это вторая награда для 24-летнего Романчука на этой Олимпиаде: 29 июля он завоевал бронзу в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем. Тогда первым был тоже Финке.

По состоянию на 1 августа у Украины шесть медалей: бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании, бронза в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте, бронза в теннисе, а также бронза и серебро в плавании.

После серебряной медали Романчука Украина поднялась в медальном зачете с 65-го на 53-е место. Лидерами медального зачета остаются Китай, США и Япония. Всего в соревнованиях принимают участие более 200 стран, из них 76 уже выиграли хотя бы по одну медаль.