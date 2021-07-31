Китай упрочил лидерство в медальном зачете Олимпиады в Токио. Украина – 65-я

У китайской сборной на 31 июля уже 21 золотая медаль, что на две больше, чем было днем ранее.

Японские спортсмены в субботу не завоевывали первых мест, у них осталось 17 наград высшей пробы.

На третьем месте по-прежнему идут США (16 золотых медалей, плюс две за день).

У американских и китайских спортсменов одинаковое общее количество завоеванных наград – по 46.

Украина, для которой теннисистка Элина Свитолина сегодня завоевала пятую бронзовую награду, располагается в медальном зачете на 65-м месте. Предыдущий олимпийский день страна завершила на 58-м месте.

Всего олимпийские награды получали уже 76 стран.

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com