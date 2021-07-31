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Первая ракетка мира Джокович остался без медалей Олимпиады 2020

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Джокович проиграл в "бронзовом" поединке Олимпиады 2020 в Токио
Джокович проиграл в "бронзовом" поединке Олимпиады 2020 в Токио
Фото: EPA

Лидер мирового рейтинга теннисистов-профессионалов (№1 ATP) Новак Джокович остался без медалей Олимпиады 2020. В "бронзовом" матче Игр в Токио серб в трех сетах уступил испанцу Пабло Каррено-Бусте (4:6, 7:6, 3:6), позже из-за травмы плеча Джокович снялся с поединка за бронзовые награды олимпийского турнира в миксте с Ниной Стоянович.

В поединке против Каррено-Бусты чемпион трех турниров Большего шлема этого сезона Джокович отыграл пять матчболов, но все же проиграл поединок испанцу.

На старте третьего, решающего сета Джокович с досады выбросил одну ракетку на трибуны, а позже, уступая 0:3, разбил еще одну о сетку.

Фото: EPA
Фото: EPA

Неудача в Токио – третья кряду в пассиве сербского теннисиста. После бронзовой награды в Пекине в 2008 году Джокович проиграл поединок за третье место на Играх в Лондоне 2012, а в Рио-де-Жанейро 2016 серб уступил в первом круге соревнований.

Контекст:

В феврале 2021-го года Джокович стал победителем Australian Open, в июне – Roland Garros, а в июле – Wimbledon.

В полуфинале Олимпиады 2020 в Токио Джокович в трех сетах уступил Александру Звереву из Германии – 6:1, 3:6, 1:6. Это третье поражение серба в полуфиналах Олимпийских игр (предыдущие – в Пекине 2008 и Лондоне 2012).

Теги: теннис, Сербия, Олимпиада, Токио, Новак Джокович, травма, медали, Олимпиада 2020
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