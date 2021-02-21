Победителем одиночного разряда Australian Open стал Джокович

В финале теннисного турнира Australian Open первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии переиграл россиянина Даниила Медведева, занимающего четвертое место рейтинга АТР.

Джокович выиграл Australian Open девятый раз Фото: ЕРА

Сербский теннисист Новак Джокович стал 21 февраля победителем проходившего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Соперником первой ракетки мира был четвертый в рейтинге АТП Даниил Медведев из России.

Джоковичу хватило минимальных трех сетов, чтобы в девятый раз выиграть Australian Open. В финалах этого турнира серб не проиграл ни разу.

Первый раз Джокович выиграл Australian Open в 2008 году, предпоследний – в 2020 году.

Победителем женского одиночного разряда турнира в Мельбурне стала в 2021 году Наоми Осака из Японии.